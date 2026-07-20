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01:19, 20 июля 2026Бывший СССР

Российские военные поразили 37 морских судов ВСУ

Российские военные за неделю нанесли удары по 37 морским судам ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Victor Sayenko / Reuters

Российские военные с 13 по 19 июля поразили не менее 37 морских судов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что больше всего судов было поражено 14 и 15 июля — по семь. Кроме того, по шесть морских целей Вооруженные силы (ВС) РФ достигли 13 и 17 июля, пять — 18 июля, четыре — 19 июля и две — 16 июля.

Источник перечислил, что российские войска за неделю поразили 25 сухогрузов, три балкера, три контейнеровоза, два морских парома, танкер, а также килекторное судно, два катера.

Ранее стало известно, что армия России поразила два судна ВСУ севернее острова Змеиного.

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