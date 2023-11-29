Блинкен заверил в отсутствии усталости стран НАТО от Украины

Госсекретарь США Блинкен: не увидел у стран НАТО признаков усталости от Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не увидел у союзников по НАТО на встрече глав МИД стран альянса усталости от Украины. Об этом сообщает Reuters.

«Я не заметил признаков усталости. Напротив, решительную готовность продолжать помощь. Каждый член НАТО выразил сильную и непрерывную поддержку Украине», — заверил он.

Госсекретарь добавил, что рассчитывает, что дополнительное финансирование помощи Украины, запрошенное президентом Джо Байденом, будет одобрено Конгрессом США в ближайшие недели.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин призвала США прекратить финансирование конфликта на Украине. Она отметила, что Украина — не 51-й штат США, и назвала любое предложение, которое предполагает совмещение вопроса безопасности границ США и финансирование Киева, пощечиной американцам.