В Госдепе допустили сроки заключения мира на Украине

Госдеп: Москва не согласится на мир на Украине до итогов выборов президента США

Москва не согласится заключить мир на Украине до итогов выборов президента США в ноябре 2024 года. Сроки мирного соглашения допустили в Госдепе, передает Reuters.

«Я ожидаю, что [президент России Владимир] Путин не заключит мир или что-то значимое до того, как он увидит результаты наших выборов», — сказал чиновник, добавив, что это широко распространенная предпосылка.

Отмечается, что экс-президент США Дональд Трамп, который претендует на переизбрание в 2024 году и является ведущим кандидатом в президенты от Республиканской партии, резко критиковал поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Ранее в МИД России прокомментировали способность США повлиять на мирные переговоры по Украине. США в 2024 году не готовы повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии, сказал замглавы ведомства Сергей Рябков.