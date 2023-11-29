В МИД России заявили о неготовности США повлиять на Украину по вопросу перемирия

Рябков: США не готовы повлиять на Украину по вопросу перемирия с РФ в 2024 году

США в 2024 году не готовы повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу», — сказал замминистра, отвечая на вопрос, могут ли США принудить Украину к перемирию в 2024 году.

По его словам, если у коллег из Вашингтона есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме. Однако, подчеркнул Рябков, они должны обращаться не к Москве, а к Киеву. «С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина», — заключил дипломат.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

Газета The Wall Street Journal заявила, что странам Запада необходимо перестать верить в иллюзии о поражении России в конфликте на Украине. По мнению авторов материала, США и их союзникам следует перейти к стратегии сдерживания. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать.