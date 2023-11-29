Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:16, 29 ноября 2023Мир

В МИД России заявили о неготовности США повлиять на Украину по вопросу перемирия

Рябков: США не готовы повлиять на Украину по вопросу перемирия с РФ в 2024 году
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: МИД России / Global Look Press

США в 2024 году не готовы повлиять на Украину по вопросу возможных договоренностей с Россией о перемирии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете «Известия».

«Нет, ничего подобного не то что не просматривается, но я себе на нынешнем этапе и представить не могу», — сказал замминистра, отвечая на вопрос, могут ли США принудить Украину к перемирию в 2024 году.

По его словам, если у коллег из Вашингтона есть какие-то идеи на этот счет, они могут их изложить в любой форме. Однако, подчеркнул Рябков, они должны обращаться не к Москве, а к Киеву. «С нами нечего обсуждать на тех условиях, которые выдвинула Украина», — заключил дипломат.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. «Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала она.

Газета The Wall Street Journal заявила, что странам Запада необходимо перестать верить в иллюзии о поражении России в конфликте на Украине. По мнению авторов материала, США и их союзникам следует перейти к стратегии сдерживания. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский допустил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется отступить, если Запад перестанет им помогать.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский озвучил требования России на переговорах с Украиной в 2022 году. Какова цена мира?

      ВСУ потеряли в бою подаренный Германией танк Leopard 1A5

      В МИД России заявили о неготовности США повлиять на Украину по вопросу перемирия

      В Германии раскритиковали Бербок за слова о задачах политики

      Женатый мужчина сбросил 25 килограммов и завел семь любовниц

      Польский генерал озвучил даты наступления России на Украине

      Назван самый влиятельный человек в Европе

      Politico назвало Набиуллину главным «разрушителем» года

      Ученые назвали простые привычки для снижения риска развития 14 видов рака

      ЕСПЧ решил взыскать с России компенсацию группе Pussy Riot

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости