На Украине отвергли подписание мирного соглашения без репараций России

Замминистра юстиции Мудра: Украина не подпишет мирный договор без репараций РФ

Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. Об этом она рассказала изданию «Цензор».

«Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — сказала замминистра.

Также, как напомнила Мудра, 27 октября на саммите лидеров стран Евросоюза (ЕС) было принято политическое решение, что доходы, которые будут генерировать финансовые учреждения, где находятся замороженные средства России, могут быть переданы Украине. Замминистра уточнила, что есть план, состоящий из нескольких этапов. Сначала необходимо дать возможность финансовым учреждениям генерировать доходы, отметила она.

Затем полученные от управления средствами активы забираются с общего счета. «Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не (…) не введение санкционного режима», — сказала Мудра.

Ранее стало известно, что в мировом сообществе стали меньше публично критиковать Россию. Как уточнялось, ряд стран воспротивились призывам Киева потребовать от Москвы репараций и создать международный трибунал против российского руководства. Позднее сообщалось, что США и Европа должны начать обсуждать с Украиной стратегию, которая строится на переговорах с Россией.