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11:13, 14 сентября 2023Мир

В международном сообществе стали меньше критиковать Россию

WSJ: международное сообщество стало меньше публично критиковать Россию

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В мировом сообществе стали меньше публично критиковать Россию. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди дипломатов.

«В последние месяцы готовность международного сообщества публично критиковать Россию снизилась», — говорится в материале.

Некоторые развивающиеся страны воспротивились призывам Украины и ее союзников потребовать от России репарации и создать международный трибунал против российского руководства, сказано в статье. Некоторые западные коллеги недооценили степень враждебности по отношению к США и Европе в мире, а также их стремление держаться своих интересов и независимости на мировой арене, заявил один бывший немецкий чиновник.

Ранее в Госдуме призвали США склонить Украину к переговорам с Россией. Украинские власти приняли решение отказаться от переговоров с российской стороной и проекта стамбульского соглашения под влиянием Вашингтона, отметил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

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    Виктория Кондратьева
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