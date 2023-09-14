В Госдуме призвали США склонить Украину к переговорам с Россией

Слуцкий: США должны надавить на Украину для начала переговоров с Россией

США должны надавить на Украину, чтобы она отменила запрет на переговоры с Россией. С таким призывом выступил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с Ura.ru.

По его словам, украинские власти приняли решение отказаться от переговоров с российской стороной и проекта стамбульского соглашения под влиянием Вашингтона. Однако теперь американское руководство должно убедить Киев отменить «все абсурдные ограничения» и вернуться в «конструктивное русло обсуждения возможных договоренностей», считает депутат.

Он также прокомментировал слова американского госсекретаря Энтони Блинкена, отметившего, что Украина готова к переговорам, но Москва в них не заинтересована. «Заявление Блинкена выглядит странно, как говорится, больше от лукавого. <...> И тут точно не Россия должна проявлять инициативу. Мы от переговоров не отказывались», — заявил Слуцкий.

Ранее Блинкен выразил уверенность в готовности Киева вести переговоры с Москвой в случае, если она выступит с подобным предложением. Он также пообещал, что США поддержат Украину и присоединятся к переговорам.