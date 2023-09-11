Блинкен заявил о готовности Киева к переговорам. Он убежден — для этого инициативу должна проявить Москва

Энтони Блинкен: Украина пойдет на переговоры в случае инициативы России

Соединенные Штаты уверены, что Украина будет готова вести переговоры с Россией в случае, если Москва выступит с подобным предложением. Такое мнение высказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он отметил, что Вашингтон поддержит Киев и присоединится к переговорам. Блинкен также добавил, что конфликт должен закончиться «на справедливых и устойчивых условиях, которые будут отражать суверенитет и территориальную целостность Украины».

В то же время он отметил, что на данный момент Соединенные Штаты не видят у Москвы признаков интереса к дипломатическому разрешению конфликта.

Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели признаков, что [президент России] Владимир Путин заинтересован в дипломатии. Если он захочет, то, я думаю, украинцы будут первыми, кто вступит в переговоры Энтони Блинкен госсекретарь США

В Европе назвали переговоры с Россией неизбежными

Ранее французский политик и публицист Люк Ферри заявил, что переговоры с Россией становятся неизбежным исходом в связи с провалом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что контрнаступление Киева не увенчалось успехом даже несмотря на многомиллиардную военную поддержку США. Он поддержал мнение Саркози, что Украина — мост между РФ и Западом.

Аналогичное мнение высказал член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф. Он указал на тот факт, что Украина и Россия являются географическими соседями, в связи с чем мирные переговоры неизбежны. В то же время он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский.

На Украине не увидели предпосылок для переговоров с Россией в скором времени

В свою очередь, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что о начале мирных переговоров с Россией сейчас не может быть и речи. По его словам, Киев не станет вести переговоры, пока президент России Владимир Путин остается у власти. Кроме того, республика задумается о переговорах только в случае, если российские войска начнут терпеть серьезные поражения на фронте, отметил Подоляк.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также сообщил, что Киев не видит возможности вести переговоры с Москвой в ближайшем будущем. Он признал, что Украина слышит подобные призывы, однако она будет игнорировать их.

Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали Дмитрий Кулеба глава МИД Украины

1 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры с Россией возможны только при условии, что его страна выйдет на свои международно признанные границы. По его словам, речь идет о границах 1991 года, включающих не только юго-восток страны, но и Крым.

Москва от переговоров не отказывалась

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом с Москвой никто не обсуждал новых мирных инициатив по ситуации вокруг Украины, добавил он.

По словам главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергея Лаврова, для начала мирных переговоров по конфликту на Украине западным странам нужно учесть интересы России. При этом он назвал ложью тезис об отказе России от переговоров по Украине.