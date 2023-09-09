Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:18, 9 сентября 2023Мир

В Британии высказались о возможных переговорах России и Украины

Парламентарий Бэлф: переговоры РФ и Украины начнутся, когда пожелает Зеленский

Фото: Simon Frederick / Unsplash

Член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский. Его словам приводят «Известия».

«А он [Зеленский] при этом находится в плену своей собственной риторики: не может быть никаких переговоров до тех пор, пока Россия не покинет территории, в том числе Крым», — сказал Бэлф.

По его мнению, рано или поздно боевые действия между Москвой и Киевом прекратятся. Он подчеркнул, что Украина и Россия являются географическими соседями, поэтому мирные переговоры неизбежны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что о начале мирных переговоров с Россией сейчас не может быть и речи. По его словам, Киев не станет вести переговоры, пока президент России Владимир Путин остается у власти.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России отметили успехи БМП-3 в борьбе с бронетехникой ВСУ

    Российские военные уничтожили два опорных пункта ВСУ к северу от Никольского

    Российские военные взяли опорный пункт ВСУ на купянском направлении

    Терапевт назвал три приводящих к коме заболевания

    Украинских военных посадили на танки из музеев

    В Норвегии объяснили решение не закрывать границу от россиян

    В Марокко произошло сильное землетрясение

    Выявлена опасность жаркой погоды для беременных

    В США рассказали об истинном предназначении Украины для Вашингтона

    Стала известна концентрация трития после сброса воды с «Фукусимы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости