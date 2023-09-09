В Британии высказались о возможных переговорах России и Украины

Парламентарий Бэлф: переговоры РФ и Украины начнутся, когда пожелает Зеленский

Член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф заявил, что переговоры между Москвой и Киевом начнутся, когда этого захочет президент Украины Владимир Зеленский. Его словам приводят «Известия».

«А он [Зеленский] при этом находится в плену своей собственной риторики: не может быть никаких переговоров до тех пор, пока Россия не покинет территории, в том числе Крым», — сказал Бэлф.

По его мнению, рано или поздно боевые действия между Москвой и Киевом прекратятся. Он подчеркнул, что Украина и Россия являются географическими соседями, поэтому мирные переговоры неизбежны.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что о начале мирных переговоров с Россией сейчас не может быть и речи. По его словам, Киев не станет вести переговоры, пока президент России Владимир Путин остается у власти.

