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11:50, 30 августа 2023Бывший СССР

Украина снова отвергла идею о переговорах

Подоляк: не может быть и речи о переговорах с Россией на данный момент

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О начале мирных переговоров с Россией сейчас не может быть и речи. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Комментируя решение украинских властей, чиновник снова повторил тезис, что Киев не станет вести переговоры, пока президент России Владимир Путин остается у власти.

Также он заверил, что республика задумается о переговорах только в случае, если российские войска начнут терпеть серьезные поражения на фронте. Прочие варианты урегулирования кризиса представитель офиса президента отверг.

Ранее 29 августа Подоляк рассказал, что удары по Крыму были согласованы с западными партнерами Украины. Последние, как уверяет чиновник, поддерживают идею «уничтожать все российское» на полуострове.

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    Алевтина Запольская
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