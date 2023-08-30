Украина снова отвергла идею о переговорах

Подоляк: не может быть и речи о переговорах с Россией на данный момент

О начале мирных переговоров с Россией сейчас не может быть и речи. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете Corriere della Sera.

Комментируя решение украинских властей, чиновник снова повторил тезис, что Киев не станет вести переговоры, пока президент России Владимир Путин остается у власти.

Также он заверил, что республика задумается о переговорах только в случае, если российские войска начнут терпеть серьезные поражения на фронте. Прочие варианты урегулирования кризиса представитель офиса президента отверг.

Ранее 29 августа Подоляк рассказал, что удары по Крыму были согласованы с западными партнерами Украины. Последние, как уверяет чиновник, поддерживают идею «уничтожать все российское» на полуострове.