В офисе Зеленского заявили, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами. Что ответили в России?

Подоляк заявил, что Запад разрешил удары ВСУ по Крыму

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что удары по Крыму согласованы с западными партнерами, они поддерживают идею Киева «уничтожать все российское» на полуострове.

Политик напомнил, что еще год назад западные союзники отказывались от подобного варианта развития событий, но в настоящее время пришли к консенсусу.

Сегодня абсолютный консенсус тождественен количеству стран, которые нас поддерживают, что мы можем уничтожать все российское Михаил Подоляк советник главы офиса президента Украины

Подоляк добавил, что количество беспилотников «неустановленной природы», бьющих по российской территории, будет увеличиваться.

В Госдуме назвали заявление Подоляка фашистским

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отреагировал на заявление Подоляка. Он назвал намерение «уничтожать все русское» в Крыму фашистским и призвал начать использовать в отношении Вооруженных сил Украины (ВСУ) те типы боеприпасов, которые еще не применялись.

Следует отбросить всякий гуманизм и начать применять такие боеприпасы, которые еще не использовали в боях. Среди них — бомбы объемного взрыва или объемно-детонирующие бомбы, термобарические боеприпасы, боеприпасы повышенной убойности и тому подобное Леонид Ивлев депутат Госдумы

Парламентарий указал, что остановить намерения Киева можно только победой на фронтах специальной военной операции (СВО). Он заключил, что Украина и ее союзники в НАТО понимают только язык силы.

Депутат заявил, что Запад ответит за агрессию в отношении Крыма

Депутат Госдумы Михаил Шеремет в ответ на слова советника главы офиса Зеленского заявил, что Запад ответит за агрессию в отношении Крыма наравне с Украиной, передает РИА Новости.

Это откровенное признание того, что Запад ведет войну против России. Именно Запад является основным бенефициаром кровавого конфликта на Украине. Но хочу их предупредить, что западные страны наравне с Украиной ответят за агрессию в отношении Крыма Михаил Шеремет депутат Госдумы

По словам парламентария, России есть чем ответить на удары по полуострову, например, мощнейшими баллистическими ракетами, которые «способны разнести в пух и прах всех недругов российского народа».

Украина неоднократно угрожала нанести удары по Крыму

22 августа руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Он заявил, что киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России.

В ответ глава Госсовета Крыма Владимир Константинов предложил нанести упреждающий удар по Буданову.

До этого президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост, которая произошла 12 августа. Таким образом украинские войска отвечают на действия России, добавил он.

Также западное издание The New York Times назвало цель атак дронов на Россию. Чиновники США связывают их с необходимостью поднятия духа в рядах ВСУ и населения страны.

Крым регулярно атакуют украинские беспилотники

За последний месяц Крым неоднократно был атакован беспилотниками. 21 августа Минобороны сообщило о пресечении попытки Украины осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа северо-западнее полуострова.

12 августа над Крымом 14 дронов были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО), а еще шесть — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

24 июля на полуострове из-за атаки беспилотников было приостановлено движение поездов в районе Джанкоя. В ходе массовой атаки также произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе.

22 июля в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на инфраструктурные объекты Крыма случилась детонация на складе боеприпасов в Красногвардейском районе.

20 июля три БПЛА попытались атаковать военный аэродром в районе поселка городского типа Гвардейское в Крыму. В ночь на 18 июля над полуостровом сбили 28 беспилотников.

