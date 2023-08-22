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17:57, 22 августа 2023Бывший СССР

Глава украинской разведки пригрозил новыми ударами по Крыму

Глава ГУР МО Украины Буданов пригрозил ударами по Крыму словами «еще увидите»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов пригрозил новыми ударами по Крыму словами «еще увидите». Его цитирует агентство «УНИАН».

Как утверждает руководитель ведомства, киевские власти хотят уничтожать на полуострове то, что относится к России. «Что, в принципе, вы видите и на днях еще увидите», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост, которая произошла 12 августа. Таким образом украинские войска отвечают на действия России, добавил он.

3 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил участие Службы безопасности страны (СБУ) в двух атаках на Крымский мост. 17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры.

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    Кристина Есикова
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