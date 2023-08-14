Зеленский признал причастность Киева к попытке атаковать Крымский мост. Какие цели ставят перед собой ВСУ?

Зеленский признал причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале признал, что Киев несет ответственность за очередную попытку атаковать Крымский мост 12 августа. По его словам, таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) отвечают на действия России.

Каждый уничтоженный [российский военный], все единицы сожженной российской техники, огонь на месте их штабов и складов, очень красноречивое задымление на Крымском мосту и не только — все это свидетельство того, что мы никакого преступления России не оставим без ответа Владимир Зеленский президент Украины

Глава государства добавил, что украинские солдаты каждый день отвечают на действия российских военных в ходе специальной военной операции (СВО).

Ракетный удар по Крымскому мосту

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ вновь попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО).

Первая попытка атаковать Крымский мост была предпринята ВСУ двумя часами ранее. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, рассказал, что украинские ракеты, которые были сбиты силами ПВО при попытке атаки на Крымский мост, имеют очень большой поражающий элемент. Он добавил, что ракета С-200 несет очень большой объем взрывчатки, потому что она была предназначена для того, чтобы сбивать цель на большой высоте и на большом расстоянии.

200 километров составляет максимальная дальность украинских ракет С-200, переделанных в ударный вариант

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия не оставит без ответа удары ВСУ по Крыму, решительно осудив попытки террористических атак. Она напомнила, что Крымский мост — это объект сугубо гражданской инфраструктуры, нанесение ударов по которому недопустимо.

Предыдущие атаки

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате взрыва частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями теракта являются украинские спецслужбы.

12 октября ФСБ задержала восьмерых соучастников теракта на Крымском мосту. Среди них граждане России, Украины и Армении. По данным ведомства, организатором подрыва был глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

9 июля 2023 года замглавы Минобороны Украины Анна Маляр признала причастность украинских спецслужб к удару по Крымскому мосту.

17 июля украинские надводные беспилотники атаковали сооружение возле 145-й опоры. Издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СБУ писало, что атака на Крымский мост была спецоперацией украинской Службы безопасности и Военно-морских сил.