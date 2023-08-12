Военный рассказал о возможностях сбитых у Крымского моста украинских ракет С-200

Капитан Дандыкин: сбитые у Крымского моста С-200 несут большой объем взрывчатки

Украинские ракеты С-200, которые были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) при попытке атаки на Крымский мост, имеют очень большой поражающий элемент, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о возможностях боеприпаса.

«Это дальние ракеты противовоздушной обороны советского производства. Они их переделали в ударный вариант. Максимальная дальность у них, судя по всему, 200 километров», — отметил эксперт.

Также Дандыкин сообщил, что ракета С-200 несет очень большой объем взрывчатки, потому что она была предназначена для того, чтобы сбивать цель на большой высоте и на большом расстоянии.

«Ракета снаряжена массой шариков, которые взрываются и поражают цель. Поражающий элемент у нее очень большой. Эта ракета еще разработки 60-х годов прошлого века, но они отыскали где-то их и приспособили для того, чтобы бить по наземным целям», — сказал военный эксперт.

Она вполне сбивается нашими силами ПВО, которые, в частности, несут охрану и оборону с воздуха Крымского моста Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ее сбили российские средства ПВО.

Первая попытка атаковать Крымский мост была предпринята ВСУ двумя часами ранее. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Керченского пролива были сбиты две украинские ракеты. Он уточнил, что в результате происшествия Крымский мост повреждений не получил.

