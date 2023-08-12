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16:02, 12 августа 2023Россия

В Минобороны прокомментировали еще одну попытку ВСУ атаковать Крымский мост

МО: ВСУ попытались атаковать Крымский мост переделанной С-200, ее сбили ПВО
Архивное фото.

Архивное фото.. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь попытались атаковать Крымский мост зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, ее сбили российские средства ПВО. Об этом сообщили в субботу, 12 августа, в Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве рассказали, что Киев попытался нанести террористический удар по Крымскому мосту около 15:00.

«Средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и сбита в воздухе, разрушений и пострадавших нет», — заявили в Минобороны.

Ранее 12 августа Минобороны России сообщило о попытке ВСУ ударить по Крымскому мосту переделанной ракетой С-200. Боеприпас удалось перехватить, никто не пострадал.

Глава Крыма Сергей Аксенов, в свою очередь, сообщал о двух ракетах, сбитых в районе Керченского пролива. Позже он заявил о еще одной ракете, сбитой в этом районе.

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    Варвара Кошечкина
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