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10:06, 24 июля 2023Путешествия

В Крыму из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов в районе Джанкоя

Глава Крыма: в Джанкойском районе региона из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на склад боеприпасов в целях безопасности приостановлено железнодорожное движение в Джанкойском районе. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так, отмечается, что два поезда следуют с опозданием, а именно № 92 МоскваСевастополь и № 316 АдлерСимферополь. Они остановлены на станции Джанкой.

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Более того, Аксенов сообщил, что временно перекрыта автомобильная трасса Джанкой — Симферополь. Машины пустили в объезд.

Ранее в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

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    Фариза Бацазова
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