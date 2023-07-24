В Крыму из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов в районе Джанкоя

Глава Крыма: в Джанкойском районе региона из-за атаки БПЛА приостановлено движение поездов

В Крыму из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на склад боеприпасов в целях безопасности приостановлено железнодорожное движение в Джанкойском районе. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Так, отмечается, что два поезда следуют с опозданием, а именно № 92 Москва — Севастополь и № 316 Адлер — Симферополь. Они остановлены на станции Джанкой.

Более того, Аксенов сообщил, что временно перекрыта автомобильная трасса Джанкой — Симферополь. Машины пустили в объезд.

Ранее в понедельник, 24 июля, Крым массово атаковали беспилотники — их сбили силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками дрона оказался поврежден частный дом в Кировском районе полуострова.

