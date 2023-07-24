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07:54, 24 июля 2023Россия

Крым атаковали 11 беспилотников

Аксенов заявил об отражении атаки 11 беспилотников на Крым силами ПВО и средствами РЭБ
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Петров Сергей / news.ru via globallookpress.com

Крым атаковали 11 беспилотников, которые были сбиты или подавлены силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

«Произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе. Также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе», — сообщил Аксенов.

Он добавил, что после произошедшего на месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Глава Крыма призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Ранее Крымский мост временно перекрывали для движения автомобилей дважды за утро. Сначала на шесть минут движение было приостановлено в районе четырех часов утра по московскому времени, затем это произошло около семи утра. О причинах не сообщалось.

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    Анастасия Шейкина
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