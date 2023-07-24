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07:12, 24 июля 2023Россия

Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за утро

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за утро
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта второй раз за утро временно перекрыли. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 7 утра по московскому времени. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в оперативном канале.

До этого мост перекрывали в районе четырех часов утра — движение по нему было приостановлено на шесть минут. Причины этого не назывались.

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Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

Также власти озвучили порядок действий в случае тревоги. Если она застала человека при прохождении досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.

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    Анастасия Шейкина
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