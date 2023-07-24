Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за утро
Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта второй раз за утро временно перекрыли. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.
Сообщение о перекрытии движения появилось в 7 утра по московскому времени. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в оперативном канале.
До этого мост перекрывали в районе четырех часов утра — движение по нему было приостановлено на шесть минут. Причины этого не назывались.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.
Также власти озвучили порядок действий в случае тревоги. Если она застала человека при прохождении досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.