Движение транспорта по Крымскому мосту приостановили второй раз за утро

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли второй раз за утро

Движение по Крымскому мосту для автомобильного транспорта второй раз за утро временно перекрыли. Об этом сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на сооружении.

Сообщение о перекрытии движения появилось в 7 утра по московскому времени. «Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в оперативном канале.

До этого мост перекрывали в районе четырех часов утра — движение по нему было приостановлено на шесть минут. Причины этого не назывались.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что при любой теоретической угрозе с Крымского моста убирают людей и машины, тысячи человек обеспечивают безопасность. Он также призвал россиян отказаться от съемки видео с Крымского моста, поскольку их может использовать противник.

Также власти озвучили порядок действий в случае тревоги. Если она застала человека при прохождении досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста.