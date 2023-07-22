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01:27, 22 июля 2023Россия

Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

Советник главы Крыма Крючков назвал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги и опубликовал его в своем Telegram-канале.

Так, в случае прохождения досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться и не совершать опасных маневров, не покидать машину, а также соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если же во время сигнала тревоги машина находится в очереди на досмотр, то всем пассажирам нужно вернутся в нее и следовать в безопасное место.

Крючков призвал не паниковать при сигнале тревоги, не снимать происходящие и не выкладывать в интернет. Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», добавил он.

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    Марина Совина
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