Назван порядок действий на Крымском мосту в случае тревоги

Советник главы Крыма Крючков назвал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги и опубликовал его в своем Telegram-канале.

Так, в случае прохождения досмотра перед въездом, водителю необходимо сложить все вещи в автомобиль, убедиться, что все попутчики вернулись в машину, и направиться в безопасное место. При нахождении непосредственно на мосту надо следовать указаниям системы громкоговорителей, не останавливаться и не совершать опасных маневров, не покидать машину, а также соблюдать установленную скорость и двигаться в сторону выезда с моста. Если же во время сигнала тревоги машина находится в очереди на досмотр, то всем пассажирам нужно вернутся в нее и следовать в безопасное место.

Крючков призвал не паниковать при сигнале тревоги, не снимать происходящие и не выкладывать в интернет. Сигнал о возобновлении движения прозвучит по громкой связи и будет опубликован в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация», добавил он.