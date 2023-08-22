Минобороны сообщило о пресечении атаки украинских БПЛА в Крыму

Минобороны сообщило о пресечении атаки украинских БПЛА северо-западнее Крыма

Около 23.00 по московскому времени в понедельник, 21 августа, пресечена попытка Украины осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа северо-западнее Крыма. Об этом сообщили в Минобороны России.

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) два беспилотника были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Потеряв управление, БПЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км северо-западнее Крыма.