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16:58, 21 августа 2023Россия

Российские силы ПВО сбили второй за сутки БПЛА над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО сбили второй за сутки украинский БПЛА над Белгородской областью
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за сутки украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что очередная попытка атаки со стороны Украины была предпринята около 16:00 в понедельник, 21 августа.

Уничтоженный над Белгородской областью дрон относился к самолетному типу. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Противник пытался атаковать около 14:30, уточнили в Минобороны.

Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По его данным, повреждения получил один автомобиль.

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    Анна Щербакова
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