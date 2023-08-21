Российские силы ПВО сбили второй за сутки БПЛА над Белгородской областью

МО РФ: силы ПВО сбили второй за сутки украинский БПЛА над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили второй за сутки украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что очередная попытка атаки со стороны Украины была предпринята около 16:00 в понедельник, 21 августа.

Уничтоженный над Белгородской областью дрон относился к самолетному типу. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули в Минобороны.

До этого российское оборонное ведомство отчиталось об уничтожении дрона Вооруженных сил Украины в Белгородской области. Противник пытался атаковать около 14:30, уточнили в Минобороны.

Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что беспилотник атаковал село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. По его данным, повреждения получил один автомобиль.