БПЛА атаковал приграничный российский регион
Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали одно из сел Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.
По его словам, атаке подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Беспилотник, отметил глава области, сбросил осколочный боеприпас для гранатомета.
«Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», — пояснил он.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли шесть приграничных районов региона. Как уточнил губернатор, всего украинской стороной было выпущено свыше 150 снарядов. Также отмечается, что два села были атакованы дронами-камикадзе.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.