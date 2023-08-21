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12:37, 21 августа 2023Россия

БПЛА атаковал приграничный российский регион

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке БПЛА

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали одно из сел Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, атаке подверглось село Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Беспилотник, отметил глава области, сбросил осколочный боеприпас для гранатомета.

«Пострадавших нет, поврежден один легковой автомобиль», — пояснил он.

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Ранее Гладков заявил, что ВСУ обстреляли шесть приграничных районов региона. Как уточнил губернатор, всего украинской стороной было выпущено свыше 150 снарядов. Также отмечается, что два села были атакованы дронами-камикадзе.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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