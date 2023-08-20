ВСУ снова обстреляли российский приграничный регион
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть приграничных районов региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Как уточнил Гладков, всего украинской стороной было выпущено свыше 150 снарядов. Также отмечается, что два села были атакованы дронами-камикадзе. «В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять артиллерийских снарядов, по селу Устинка — два. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.
Ранее Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над селом Никольское в Шебекинском городском округе. 17 августа российские силы ПВО также сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. В результате пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.