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13:16, 20 августа 2023Россия

ВСУ снова обстреляли российский приграничный регион

Гладков заявил об обстреле шести районов Белгородской области со стороны Украины

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть приграничных районов региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, всего украинской стороной было выпущено свыше 150 снарядов. Также отмечается, что два села были атакованы дронами-камикадзе. «В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять артиллерийских снарядов, по селу Устинка — два. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над селом Никольское в Шебекинском городском округе. 17 августа российские силы ПВО также сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. В результате пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.

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    Варвара Кошечкина
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