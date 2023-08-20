ВСУ снова обстреляли российский приграничный регион

Гладков заявил об обстреле шести районов Белгородской области со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли шесть приграничных районов региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как уточнил Гладков, всего украинской стороной было выпущено свыше 150 снарядов. Также отмечается, что два села были атакованы дронами-камикадзе. «В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 26 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка — пять артиллерийских снарядов, по селу Устинка — два. Пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил о сбитом беспилотнике над селом Никольское в Шебекинском городском округе. 17 августа российские силы ПВО также сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. В результате пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в Минобороны.