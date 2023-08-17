Силы ПВО сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в четверг, 17 августа, в Минобороны.
В ведомстве пояснили, что попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. Направленное на российский приграничный регион устройство было самолетного типа, указали в Минобороны.
Украинский дрон был уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.
12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на подлете к Шебекино был сбит беспилотник.
Тогда в результате происшествия сведений о пострадавших не поступало. Разрушений на земле также удалось избежать.
Еще раньше сообщалось о дроне самолетного типа, который удалось поразить в небе над Белгородским районом.