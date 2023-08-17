МО РФ: силы ПВО сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский ударный беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщили журналистам в четверг, 17 августа, в Минобороны.

В ведомстве пояснили, что попытку атаки со стороны Украины удалось пресечь около 9 утра. Направленное на российский приграничный регион устройство было самолетного типа, указали в Минобороны.

Украинский дрон был уничтожен. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет, подчеркнули в ведомстве.

12 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что на подлете к Шебекино был сбит беспилотник.

Тогда в результате происшествия сведений о пострадавших не поступало. Разрушений на земле также удалось избежать.

Еще раньше сообщалось о дроне самолетного типа, который удалось поразить в небе над Белгородским районом.