Беспилотник сбили на подлете к российскому городу

Губернатор Гладков сообщил о беспилотнике, сбитом на подлете к Шебекино

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник на подлете к городу Шебекино. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Шебекинском городском округе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу», — написал он. Глава региона добавил, что информации о последствиях атаки на земле пока не поступало.

Ранее Минобороны России сообщило о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крымский мост. Они были предприняты около 13:00, а затем около 15:00 мск. В обоих случаях ракеты были сбиты в воздухе. При происшествиях никто не пострадал.