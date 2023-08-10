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13:28, 10 августа 2023Россия

В российском приграничном регионе сбили беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил о сбитом системой ПВО беспилотнике

Фото: РИА Новости

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, дрон самолетного типа был поражен в небе над Белгородским районом. Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.

Ранее средства ПВО сбили воздушную цель над Шебекинским городским округом. По словам Гладкова, объект был поражен на подлете к городу. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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    Константин Лысяков
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