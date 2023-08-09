Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 9 августа 2023Россия

Над Белгородской областью сработала система ПВО

Гладков сообщил, что над Шебекино в Белгородской области сработала система ПВО

Фото: РИА Новости

Над Шебекинским городским округом Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду, 9 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он уточнил, что воздушная цель была сбита на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях атаки. Согласно предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

8 августа стало известно, что Вооруженные силы Украины вели обстрел села Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. В частности, было зафиксировано около семи прилетов.

С октября 2022 года в Белгородской области, а также еще в семи субъектах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Сергиевом Посаде из-под завалов после взрыва начали доставать погибших

    Назван свидетельствующий о беспокойстве пилота о полете знак

    Франция ответила на обвинения хунты в Нигере в нарушении воздушного пространства

    Глава Ставропольского края рассказал о пожаре в воинской части

    Губернатор раскрыл подробности обстрела Белгородской области

    Обвиняемого во взяточничестве экс-мэра Димитровграда арестовали

    Над Белгородской областью сработала система ПВО

    Украинский генерал обвинил Зеленского в некомпетентности

    Девушка показала простой способ укоротить платье без шитья

    Дом каннибала превратили в закусочную

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости