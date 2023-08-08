ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Shot: ВСУ обстреливают белгородское село Колотиловка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

К настоящему моменту зафиксировано около семи прилетов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем ранее, 7 августа, глава приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде сбила летящий к городу беспилотник самолетного типа. Никто из местных жителей не пострадал.

С октября 2022 года в Белгородской области, а также еще в семи субъектах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.