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12:43, 8 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Shot: ВСУ обстреливают белгородское село Колотиловка
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут обстрел села Колотиловка в Краснояружском районе Белгородской области. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Telegram-канал Shot.

К настоящему моменту зафиксировано около семи прилетов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Днем ранее, 7 августа, глава приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде сбила летящий к городу беспилотник самолетного типа. Никто из местных жителей не пострадал.

С октября 2022 года в Белгородской области, а также еще в семи субъектах страны действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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