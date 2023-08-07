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13:22, 7 августа 2023Россия

На подлете к Белгороду сбили беспилотник

Губернатор Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотник возле Белгорода

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) в Белгороде сбила летящий к городу беспилотник самолетного типа. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, последствия на земле сейчас уточняются. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. Принадлежность беспилотника глава Белгородской области не назвал.

2 августа Гладков сообщал, что система ПВО сработала в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. По его словам, в результате был сбит дрон самолетного типа. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, 27 июля беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку ВОГ-17 на село Лозовая Рудка в Борисовском районе Белгородской области. Предварительно, дрон был запущен из села Басово Золочевского района Харьковской области.

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    Константин Лысяков
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