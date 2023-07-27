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09:01, 27 июля 2023Россия

Беспилотник сбросил взрывчатку на граничащий с Украиной российский регион

Shot: в Белгородской области беспилотник сбросил взрывчатку на село Лозовая Рудка

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В Белгородской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на село Лозовая Рудка в Борисовском районе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Предварительно, беспилотник запустили из села Басово Золочевского района Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали за день четыре села в Белгородской области.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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