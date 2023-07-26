Стало известно об атаке ВСУ на четыре российских села за день

Shot: ВСУ за день атаковали четыре села в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали за день четыре села в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По их данным, первым попавшим под атаку населенным пунктом стало село Поповка, где беспилотник сбросил взрывчатку. Пограничникам удалось посадить аппарат с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а затем расстрелять из автоматов.

Затем беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал село Журавлевка в 700 метрах от границы. После него под обстрел попало село Илек-Пеньковка, куда прилетело три боеприпаса ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра.

Четвертая атака была по селу Новопетровка Валуйского района, которое находится почти в дух километрах от границы. БПЛА сбросил гранату ВОГ-17 в поле. Отмечается, что во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

Помимо того, около хутора Балки комбайнер наехал на противопехотную мину во время уборки пшеницы. Пострадавших нет, однако у техники оказались повреждены шины.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали 99 прилетов со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что в Шебекинском городском округе шесть прилетов зафиксировали в селе Новая Таволжанка, еще по пять — в хуторе Панков и поселке Ленинский.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).