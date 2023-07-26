Гранаты и взрывные устройства сбросили с дронов на российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил о 99 прилетах со стороны ВСУ за сутки

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали 99 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об ударах по региону за 25 июля рассказал губернатор Вячеслав Гладков в своей ежедневной сводке в Telegram.

Как сообщил глава региона, накануне в Белгородском районе тремя артиллерийскими снарядами было атаковано село Журавлевка. Кроме того, дрон ВСУ сбросил в населенном пункте две гранаты. Под обстрел также попало село Щетиновка — зафиксировано 10 прилетов из артиллерии и 29 из гранатомета.

Еще одна атака с помощью беспилотника была предпринята в Борисовском районе. По словам Гладкова, украинский квадрокоптер сбросил взрывное устройство на окраине села Казачье-Рудченское.

25 прилетов зафиксировали в хуторе Старом Волоконовского района, атакованном из артиллерии. В Грайворонском городском округе под удар попало село Сподарюшино, по которому выпустили пять минометных снарядов. Еще один боеприпас попал по территории села Дроновка.

В Краснояружском районе три минометных снаряда ударили по окраине поселка Прилесье. В Графовке дрон ВСУ сбросил один осколочный боеприпас.

В Шебекинском городском округе шесть прилетов зафиксировали в селе Новая Таволжанка, еще по пять — в хуторе Панков и поселке Ленинский. Кроме того, два минометных снаряда ударили по Терезовке. Гладков также сообщил, что в селе Муром после падения минометного снаряда на нескольких улицах пропало электричество. На данный момент подача электроэнергии восстановлена.

О пострадавших в результате ударов ВСУ по Белгородской области за 25 июля региональные власти не сообщали.

Ранее стало известно, что в Белгородской области был сбит беспилотник Bayraktar. Дрон самолетного типа уничтожили в Ракитянском районе близ села Илек-Кошары, расположенного в 14 километрах от границы с Украиной.