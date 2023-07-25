Стало известно о сбитом в приграничном регионе России беспилотнике Bayraktar

Baza: в граничащей с Украиной Белгородской области сбит беспилотник Bayraktar

В граничащей с Украиной Белгородской области сбит беспилотник Bayraktar. Это стало известно из публикации издания Baza.

Как сообщается в Telegram-канале издания, беспилотный аппарат самолетного типа был уничтожен в Ракитянском районе близ села Илек-Кошары. Расстояние от границы до села составляет 14 километров.

О каком именно беспилотнике Bayraktar идет речь — модели TB2 с размахом крыла в 12 метров или Bayraktar mini с размахом в полтора метра, не уточняется.

Издание не публикует снимков, которые подтвердили бы сообщения о сбитом беспилотнике этого типа. Ранее Bayraktar не появлялись так близко от российских границ.

Ранее сообщалось, что на Кинбурнской косе был сбит один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar, об этом рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер.