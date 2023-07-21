Российские военные рассказали об одном из последних сбитых Bayraktar ВСУ

Боец Адлер рассказал, что на Кинбурнской косе сбит один из последних БПЛА Bayraktar ВСУ

На Кинбурнской косе был сбит один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar, об этом рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер, передает РИА Новости.

По словам бойца, дрон был сбит, поскольку оператор решил после первого отстрела зайти на второй круг. У ударного беспилотника обгорело крыло, к нему был прикреплен планирующий боеприпас MAM-L, который он не успел сбросить на российские позиции.

«Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали — хотели еще раз ударить», — отметил Адлер. Он уточнил, что по беспилотнику отработали системы радиоэлектронной борьбы, они спустили его на полтора километров, после чего поразили цель ракетой.

Заместитель командира той же бригады с позывным Кум подтвердил информацию о сбитом Bayraktar. Он сообщил, что дрон был обнаружен вблизи российских позиций на Кинбурнской косе, он летел из Очакова. Сбить его удалось в тот момент, когда аппарат сбросил часть боекомплекта.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.