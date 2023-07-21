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05:08, 21 июля 2023Бывший СССР

Российские военные рассказали об одном из последних сбитых Bayraktar ВСУ

Боец Адлер рассказал, что на Кинбурнской косе сбит один из последних БПЛА Bayraktar ВСУ

Фото: Yulii Zozulia / Globallookpress.com

На Кинбурнской косе был сбит один из последних беспилотников турецкого производства Bayraktar, об этом рассказал командир группы БПЛА батальона «Аксай» бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса с позывным Адлер, передает РИА Новости.

По словам бойца, дрон был сбит, поскольку оператор решил после первого отстрела зайти на второй круг. У ударного беспилотника обгорело крыло, к нему был прикреплен планирующий боеприпас MAM-L, который он не успел сбросить на российские позиции.

«Был зафиксирован Bayraktar, он вначале пролетел, отстрелялся, потом зашел на второй круг. Видимо, пожадничали — хотели еще раз ударить», — отметил Адлер. Он уточнил, что по беспилотнику отработали системы радиоэлектронной борьбы, они спустили его на полтора километров, после чего поразили цель ракетой.

Заместитель командира той же бригады с позывным Кум подтвердил информацию о сбитом Bayraktar. Он сообщил, что дрон был обнаружен вблизи российских позиций на Кинбурнской косе, он летел из Очакова. Сбить его удалось в тот момент, когда аппарат сбросил часть боекомплекта.

Ранее стало известно, что турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году.

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    Марина Совина
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