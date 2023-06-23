Турция начнет производить Bayraktar на Украине
Турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.
«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — сказал он.
Отмечается, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на Украине составляет более 95 миллионов долларов.
Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что Турция, вероятнее всего, продолжит поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2, поскольку страна хочет сохранить статус-кво в международных отношениях, одновременно и поддерживая Украину, и продолжая сотрудничество с Россией по разным направлениям.