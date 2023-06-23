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09:25, 23 июня 2023Мир

Турция начнет производить Bayraktar на Украине

Турецкая компания начнет производство беспилотников Bayraktar на Украине в 2025 году

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Турецкая компания Baykar начнет производство боевых беспилотников Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на Украине в 2025 году. Об этом в интервью газете Yeni Akit сообщил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Строительные работы на местном дочернем предприятии Baykar, ООО "Авиа венчурс", идут в соответствии с планом, а открытие намечено на 2025 год», — сказал он.

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Отмечается, что общий объем инвестиций турецкой компании в организацию производства на Украине составляет более 95 миллионов долларов.

Ранее политолог Дмитрий Леви заявил, что Турция, вероятнее всего, продолжит поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2, поскольку страна хочет сохранить статус-кво в международных отношениях, одновременно и поддерживая Украину, и продолжая сотрудничество с Россией по разным направлениям.

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    Глеб Бажуткин
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