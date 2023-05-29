Описана судьба поставок турецких беспилотников Украине

Политолог Леви допустил новые поставки турецких беспилотников Украине

Турция, вероятнее всего, продолжит поставлять Украине беспилотники Bayraktar TB2, поскольку страна хочет сохранить статус-кво в международных отношениях, одновременно и поддерживая Украину, и продолжая сотрудничество с Россией по разным направлениям. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Леви.

«В текущих условиях Турция не станет совершать новых маневров и как-то менять свою позицию. Турция во всей этой истории стала таким символом статус-кво. Она сохранит свою роль в качестве экономического партнера России, продолжит перевозить товары из Европы в Россию, одновременно с этим продолжит поставку беспилотников Украине. Не изменится ничего. Даже успех президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана — символ стабильности», — подчеркнул Леви.

Политолог допустил, что Россия может выразить протест в случае новой поставки беспилотников Украине. Но заметил, что едва ли на этот протест последует какая либо реакция.

«Протест и реакция могут быть разве что в случае, если Турция начнет поставку каких-то новых видов вооружения. А так изменения, намеки могут быть разве что в кулуарах со ссылкой на то, как Россия активно поддерживала Эрдогана на выборах», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Леви заключил, что на данный момент не видит ситуацию, которая могла бы вывести Турцию из промежуточного состояния и подтолкнуть в сторону России.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожила весь украинский флот турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2. Отмечается, что таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались лишены важного стратегического ударного средства.

