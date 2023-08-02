Губернатор заявил о сбитом беспилотнике в Белгородской области

Губернатор Гладков заявил, что в Белгородской области сбит беспилотник

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о сбитом беспилотнике в регионе. Об этом он написал в Telegram.

Как рассказал Гладков, система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе и Яковлевском городском округе. В результате был сбит беспилотник самолетного типа. На данный момент информация о последствиях произошедшего на земле уточняется. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. «Если они будут, обязательно дополнительно вам сообщу», — заверил губернатор.

2 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины обстреляли Краснояружский район Белгородской области из минометов. По селу Вязовое были выпущены три мины калибра 120 миллиметров. Повреждения получила ЛЭП на улице Октябрьской.

С октября 2022 года в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.