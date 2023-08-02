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17:42, 2 августа 2023Россия

Появились подробности атаки ВСУ на приграничный российский регион

Shot: ВСУ обстреляли село Вязовое Белгородской области из минометов

Фото: Maxym Marusenko / ZumaPress / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Краснояружский район Белгородской области из минометов. Такие подробности появились в Telegram-канале Shot.

По данным канала, по селу Вязовое были выпущены три мины калибра 120 миллиметров. Повреждения получила ЛЭП на улице Октябрьской. Предварительно, стреляли из села Поповка Сумской области Украины.

О том, что ВСУ атаковали белгородское село и повредили линию электропередач, ранее 2 августа сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из местных жителей не пострадал.

С октября 2022 года в Белгородской области действует средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Евгения Куликова
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