ВСУ обстреляли российский регион и повредили линию электропередачи
Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область и повредили линию электропередачи
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.
В результате обстрела осколками повреждена линия электропередачи, оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки. Иных разрушений нет, в результате обстрела никто не пострадал.
По данным из открытых источников, окраина Вязового находится на российско-украинской границе.
2 августа беспилотник-камикадзе упал на территории другого приграничного региона — Курской области, в нескольких километрах от российско-украинской границы. Еще один такой аппарат был принудительно посажен от места падения первого беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы.