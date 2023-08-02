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15:54, 2 августа 2023Россия

ВСУ обстреляли российский регион и повредили линию электропередачи

Гладков: ВСУ обстреляли Белгородскую область и повредили линию электропередачи

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате обстрела осколками повреждена линия электропередачи, оперативные службы уже приступили к ликвидации последствий атаки. Иных разрушений нет, в результате обстрела никто не пострадал.

По данным из открытых источников, окраина Вязового находится на российско-украинской границе.

2 августа беспилотник-камикадзе упал на территории другого приграничного региона — Курской области, в нескольких километрах от российско-украинской границы. Еще один такой аппарат был принудительно посажен от места падения первого беспилотника средствами радиоэлектронной борьбы.

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    Алан Босиков
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