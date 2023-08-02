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14:05, 2 августа 2023Россия

Беспилотник-камикадзе упал на территорию приграничного российского региона

«Регнум»: беспилотник-камикадзе упал неподалеку от поселка в Курской области

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Беспилотник-камикадзе упал неподалеку от поселка Крупец Курской области. Об этом сообщает агентство «Регнум» со ссылкой на источник.

Еще один аппарат этого же типа был посажен вблизи того же населенного пункта с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Ни один из беспилотников не сдетонировал, подчеркнул собеседник агентства. По данным из открытых источников, Крупец находится более чем в восьми километрах от российско-украинской границы.

Также, по словам источника, 2 августа с дрона было сброшено пять самодельных взрывных устройств в районе населенного пункта Поповка Курской области. Окраина этого населенного пункта находится в непосредственной близости с границей с Украиной. Пострадавших и разрушений нет.

1 августа украинские войска атаковали село Елизаветовка Глушковского района Курской области, выпустив по нему десять снарядов. В результате обстрела были повреждены два домовладения и автомобиль.

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    Алан Босиков
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