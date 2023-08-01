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15:31, 1 августа 2023Россия

Украина атаковала приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти насчитали 10 прилетов. В результате обстрела повреждены два домовладения и один автомобиль. «Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», — заверил Старовойт.

Накануне под обстрел также попали курские поселки Теткино и Краснооктябрьский. В первом зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской, в результате оказались повреждены несколько домовладений. Во втором упали четыре снаряда, из-за чего оказалась повреждена линии электропередачи.

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    Константин Лысяков
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