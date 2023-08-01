Украина атаковала приграничный российский регион

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли село Елизаветовка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти насчитали 10 прилетов. В результате обстрела повреждены два домовладения и один автомобиль. «Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», — заверил Старовойт.

Накануне под обстрел также попали курские поселки Теткино и Краснооктябрьский. В первом зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской, в результате оказались повреждены несколько домовладений. Во втором упали четыре снаряда, из-за чего оказалась повреждена линии электропередачи.