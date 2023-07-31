Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт: под обстрел попали Теткино и Краснооктябрьский

Два поселка в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украина атаковала поселки Теткино и Краснооктябрьский. В первом зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской, в результате оказались повреждены несколько домовладений. Глава региона пообещал ликвидировать последствия обстрела в короткие сроки.

Во втором поселке зафиксировали четыре прилета. «Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — сообщил Старовойт.

30 июля под обстрел также попала Брянская область. Тогда под обстрелом оказался населенный пункт Сушаны, повреждение получил один дом. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.