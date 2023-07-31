Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:26, 31 июля 2023Россия

Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

Курский губернатор Старовойт: под обстрел попали Теткино и Краснооктябрьский
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Два поселка в Курской области попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украина атаковала поселки Теткино и Краснооктябрьский. В первом зафиксировали пять прилетов в районе улицы Белопольской, в результате оказались повреждены несколько домовладений. Глава региона пообещал ликвидировать последствия обстрела в короткие сроки.

Во втором поселке зафиксировали четыре прилета. «Из-за повреждения линии электропередачи населенный пункт обесточен. Как только это будет безопасно, аварийные бригады приступят к восстановлению», — сообщил Старовойт.

30 июля под обстрел также попала Брянская область. Тогда под обстрелом оказался населенный пункт Сушаны, повреждение получил один дом. Никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

Что думаешь? Оцени!
    Анастасия Шейкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле высказались о возможной поездке Путина в Нью-Йорк

    Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

    ФБР уличили в работе против американцев

    В Северной Корее спели SHAMAN и Газманова

    Державшего россиянку в плену 14 лет обвинили в убийстве

    Два поселка в приграничном российском регионе попали под обстрел ВСУ

    Названы способы полноценно отдохнуть в отпуске

    В Грузии возобновился протест против прибытия круизного лайнера с россиянами

    «Бэтмен» проехал на электросамокате по набережной в Москве и попал на видео

    Россиянка ослепла на один глаз из-за конфликта с дворником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости