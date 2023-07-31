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19:02, 31 июля 2023Россия

Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона оказался поврежден дом

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Сушаны

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки», — сообщил глава граничащего с Украиной региона.

Он добавил, что на месте обстрела работают сотрудники оперативных и экстренных служб области. Других данных об обстреле губернатор не привел.

В понедельник, 31 июля, ВСУ также обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате оказался поврежден четыре дома и два автомобиля. Пострадавших нет.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Анастасия Шейкина
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