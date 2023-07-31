Из-за обстрела граничащего с Украиной российского региона оказался поврежден дом

Губернатор Брянской области Богомаз заявил об обстреле ВСУ села Сушаны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Сушаны Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки», — сообщил глава граничащего с Украиной региона.

Он добавил, что на месте обстрела работают сотрудники оперативных и экстренных служб области. Других данных об обстреле губернатор не привел.

В понедельник, 31 июля, ВСУ также обстреляли село Ломаковка в Брянской области. В результате оказался поврежден четыре дома и два автомобиля. Пострадавших нет.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Брянской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.