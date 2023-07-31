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10:21, 31 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли Брянскую область, есть разрушения

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Ломаковка Брянской области. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram.

В результате атаки повреждены четыре домовладения и два автомобиля. Помимо этого, в селе нарушено энергоснабжение.

При обстреле никто не пострадал, отметил губернатор. На месте происшествия работают сотрудники оперативный и экстренных служб.

31 июля украинские войска обстреляли свинокомплекс компании Мираторг в Брянской области. На территории предприятия разорвалось 15 артиллерийских снарядов. Пострадали три человека, их госпитализировали с минно-взрывными ранениями.

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    Алан Босиков
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