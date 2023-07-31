Рабочие пострадали при обстреле свинокомплекса «Мираторга» под Брянском

Baza: трое рабочих пострадали при обстреле предприятия «Мираторга» под Брянском

Трое рабочих пострадали при обстреле свинокомплекса компании «Мираторг» в селе Крапивна Брянской области. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Всего по предприятию под Брянском было выпущено 15 артиллерийских снарядов. В результате обстрела пострадали 32-летняя и 42-летняя женщины, а также 43-летний мужчина.

Всех пострадавших сотрудников «Мираторга» госпитализировали с минно-взрывными ранениями рук и ног, утверждает Baza.

Кроме того, в результате атаки оказались повреждены несколько строений свинокомплекса и частный дом в селе Новый Ропск.

30 июля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о двух пострадавших при обстреле сельхозпредприятия в Климовском районе.

До этого власти приграничного региона рассказали об обстреле села Чуровичи со стороны Украины. Тогда в результате атаки были повреждены четыре жилых домовладения.