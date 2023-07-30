Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 30 июля 2023Россия

ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ нанесли удар по Климовскому району

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Климовского района Брянской области. По словам главы приграничного российского региона Александра Богомаза, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. Его слова приводятся в личном Telegram-канале.

«В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Он добавил, что на территории предприятия, куда попали снаряды, есть разрушения, одно помещение горит. Экстренные и оперативные службы уже прибыли на место.

В субботу, 29 июля, Богомаз заявил об обстреле села Чуровичи в том же Климовском районе со стороны ВСУ. По его словам, в результате атаки были повреждены четыре жилых домовладения.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о подготовке Британией украинского спецназа к вторжению в Крым

    Правительство выступило против выхода России из МВФ

    ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону

    Увеличилось число пострадавших из-за ЧП с украинской ракетой в Таганроге

    Умер муж певицы Натали

    Авария на МКАД с тремя пострадавшими попала на видео

    Число жертв урагана в Марий Эл выросло до восьми человек

    В Италии предсказали «политическое решение» по украинскому кризису

    Внешний вид 67-летней Ларисы Долиной восхитил россиян

    В США рассказали об угрожающем Вашингтону «африканском поясе переворотов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости