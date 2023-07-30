ВСУ нанесли удар по приграничному российскому региону

Глава Брянской области Богомаз: ВСУ нанесли удар по Климовскому району

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории Климовского района Брянской области. По словам главы приграничного российского региона Александра Богомаза, снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса. Его слова приводятся в личном Telegram-канале.

«В результате обстрела пострадали две женщины. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Богомаз.

Он добавил, что на территории предприятия, куда попали снаряды, есть разрушения, одно помещение горит. Экстренные и оперативные службы уже прибыли на место.

В субботу, 29 июля, Богомаз заявил об обстреле села Чуровичи в том же Климовском районе со стороны ВСУ. По его словам, в результате атаки были повреждены четыре жилых домовладения.