Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:25, 29 июля 2023Россия

ВСУ обстреляли приграничный российский регион

Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Чуровичи

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, в результате атаки со стороны Украины были частично повреждены четыре жилых домовладения. Он добавил, что после окончания работ оперативных служб будут проведены осмотр разрушений и оценка ущерба рабочей комиссией.

Материалы по теме:
«Хочется проснуться, когда сын вернется» Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
«Хочется проснуться, когда сын вернется»Молитвы и магия: во что верят россияне, родные которых уехали на СВО
20 июня 2023
«Я плачу, мне страшно, дом трясется» Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
«Я плачу, мне страшно, дом трясется»Что происходит в областях на границе с Украиной? Рассказывают местные жители
8 июня 2023
«Танки идут на запах сытых чужих квартир» Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
«Танки идут на запах сытых чужих квартир»Как в России появился феномен Z-поэтов и о чем их стихи?
10 июня 2023

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. В пятницу, 28 июля, около 11 часов утра восемь мин калибра 120 мм было выпущено по МАПП Нехотеевка (1 км от границы).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Что думаешь? Оцени!
    Никита Абрамов
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве заявили о стратегическом поражении Украины после удара России по Одессе

    В Казахстане запретят вейпы

    Москвич зарезал жену во время спора о воспитании ребенка

    Временный запрет правительства России экспортировать рис объяснили

    Под Одессой отказались демонтировать памятник Зое Космодемьянской

    В Подмосковье женщина донесла на бывшего ученика из-за свастики на аватарке

    Генерал ВСУ заявил о яростно сражающихся на СВО россиянах

    ВСУ обстреляли приграничный российский регион

    Россиянам перечислили показатели готовности к ипотеке

    Названа главная цель контрнаступления ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости