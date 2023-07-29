Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Чуровичи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чуровичи в Климовском районе Брянской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ совершили обстрел села Чуровичи Климовского района. Пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, в результате атаки со стороны Украины были частично повреждены четыре жилых домовладения. Он добавил, что после окончания работ оперативных служб будут проведены осмотр разрушений и оценка ущерба рабочей комиссией.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. В пятницу, 28 июля, около 11 часов утра восемь мин калибра 120 мм было выпущено по МАПП Нехотеевка (1 км от границы).

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).