Shot: ВСУ обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли автомобильный пункт пропуска в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, в пятницу, 28 июля, около 11 часов утра восемь мин калибра 120 мм было выпущено по МАПП Нехотеевка (1 км от границы). Предположительно, обстрел велся из села Долбневка Харьковской области (2,5 км от границы).

В результате никто не пострадал, разрушений нет.

Утром в субботу, 29 июля, ВСУ обстреляли из минометов село Ломаковка Брянской области. По предварительным данным, пострадавших нет.

28 июля в Донецке под обстрел ВСУ попало здание областного управления ГИБДД. В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада. В результате попадания снаряда в центре города образовалась горящая воронка.

