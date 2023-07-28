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18:27, 28 июля 2023Бывший СССР

В Донецке под обстрел попало здание областного управления ГИБДД

Mash: здание областного управления ГИБДД попало под обстрел в Донецке

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Донецке под обстрел попало здание областного управления ГИБДД, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

В результате атаки здание получило повреждения — у него выбиты окна и разрушена часть фасада.

Ранее сообщалось, что под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал Киевский район Донецка. Повреждения получило здание школы № 117.

Утром 27 июля глава администрации Шахтерска Александр Шатов сообщил, что украинские войска обстреляли Шахтерск и Константиновку в Донецкой народной республике (ДНР). Одна из ракет попала на территорию нефтебазы, в результате чего начался пожар.

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    Алевтина Запольская
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