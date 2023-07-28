ВСУ обстреляли нефтебазу в ДНР

Нефтебаза загорелась после ракетного удара ВСУ по Шахтерску в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шахтерск и Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

В результате попадания ракеты на территории нефтебазы начался пожар. Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы. Информации о пострадавших нет.

В декабре 2022 года на этой нефтебазе также возникал пожар. Тогда на территорию базы упали две ракеты американской РЗСО HIMARS.